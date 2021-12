Quatro suspeitos são presos durante ações em Paulo Afonso

Três pessoas foram presas neste sábado, 29, e domingo, 30, em Paulo Afonso (a 471 quilômetros de Salvador). Os dois homens e uma mulher são suspeitos de estarem envolvidos em tentativas de homicídios. Em outra ação também houve o cumprimento de um mandado de prisão que estava em aberto.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o primeiro caso resultou na prisão de Rosemary Justino da Silva, 43 anos. O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) recebeu informações sobre uma agressão no bairro Barroca e encaminhou as guarnições para onde estava uma vítima ferida. Após buscas, Rosemary foi localizada com um facão.

O segundo caso ocorreu no bairro BNH, com a prisão de Wagner Fernando de Sá Silva e Genilton Francisco dos Santos. Os dois suspeitos teriam atirado contra outro homem. A vítima encontrou agentes da PM, que iniciaram as buscas. A dupla foi localizada e com ela foi apreendida uma motocicleta modelo Fan, usada para fuga, além de porções de drogas.

A prisão de um homem com mandado em aberto finalizou o terceiro caso. Equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar foram informados sobre um suspeito com mandado de prisão em aberto, que transitava na rua Perimental. No local indicado foi encontrado Rogério Bezerra dos Anjos, 33, que segundo as consultas no sistema, indicavam um foragido da Justiça.

adblock ativo