Quatro suspeitos morrem e um fica ferido após confronto com a polícia em Jaguaripe

Quatro homens morreram e um ficou ferido após confronto com a polícia na tarde desta segunda-feira, 27, em Jaguaripe (a 101 quilômetros de Salvador). Com os cinco suspeitos foram apreendidos pistola, revólveres, munições e drogas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), agentes da 3ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Santo Antônio de Jesus) receberam informações sobre um grupo armado em uma residência na localidade de Barreiras do Jacuruna. O local foi cercado e o grupo reagiu atirando.

No confronto os suspeitos foram atingidos e socorridos ao Hospital Gonçalves Martins. Após atendimento Felipe Silva dos Santos, um suspeito conhecido como "Hulk" e dois não identificados, não resistiram. Já Aurino da Silva Santos foi apresentado na Delegacia Territorial de Nazaré e autuado.

Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 40, três revólveres calibre 38, carregador, munições, porções de cocaína, maconha e crack, celulares e R$ 332.

