Quatro suspeitos de matar líder do MST são presos em Conquista

Quatro suspeitos de envolvimento na morte do líder regional do Movimento Sem Terra (MST), Fábio Santos, foram presos na quarta-feira, 11, na cidade de Vitória da Conquista ( a 517 km de Salvador). A vítima foi assassinada com 15 tiros no dia 2 de abril de 2013, na frente da esposa e filha no município de Iguaí.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Délcio Nunes Santos, Arenaldo Novais da Silva conhecido como "Dena", Márcio Fabiano da Cunha Borges e Neuton Muniz da Silva estavam foragidos e foram detidos durante a operação “Vaso de Salomão”.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu revólveres, espingardas, um rifle e munições. Os quatro seguiram para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Ouros dois envolvidos, Welder Leonardo Gusmão Amaral e Ricardo Neves de Oliveira, continuam foragidos e são procurados.

