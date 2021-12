Quatro suspeitos de integrar quadrilha morrem em confronto

Quatro homens apontados pela polícia de envolvimento com o tráfico de drogas morrem na manhã deste domingo, 5, durante confronto no município de Inhambupe (distante a 167 km de Salvador). Entre os suspeitos estava o líder da quadrilha, apelidado de 'Pão'.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública SSP-BA, policias militares faziam ronda no bairro Novo Inhambupe quando receberam uma denúncia sobre homens armados na região. Ao chegarem no local, os PMs foram recebidos a tiros. No revide, os suspeitos foram baleados e não resistiram aos ferimentos.

Com eles, foram apreendidos duas pistolas calibre 380, dois revólveres calibre 38, carregadores, munições e um colete balístico. Todo material foi apresentado na Central de Flagrantes de Alagoinhas.

Materiais apreendidos com os suspeitos duante ação (Foto | Divulgação SSP-BA)

