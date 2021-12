Quatro suspeito são presos com armas em Pé de Serra

Marcos Costa Ferreira, de 32 anos, Orlando Lima de Jesus, 33, Juscelino Coelho da Silva, 41, e Valdenilson Carneiro de Jesus, 33, foram presos na sexta-feira, 15, após serem flagrados com oito armas no município de Pé de Serra (distante a 200 Km de Salvador).

Segundo informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), as prisões aconteceram durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil para cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, na zona urbana do município e no povoado de Ouricuri.

Os suspeitos, que já vinham sendo investigados há cerca de três meses, foram encaminhados para Delegacia Territorial (DT) de Pé de Serra.

