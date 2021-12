Quatro são presos por torturar e tentar matar rival em Itaparica

Apontados pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, Fernando Deiro da Cruz, Adriano Silva Conceição, Camila dos Santos Silva e Emerson Silva foram presos em Itaparica (na Baía de Todos-os-Santos), na manhã desta sexta-feira, 23, suspeitod de torturar e tentar assassinar Mauro Sacramento dos Santos, o "Quito", que seria intergrar de um grupo rival.

Conforme a Polícia Civl, o crime aconteceu em outubro deste ano, na região conhecida como Alto do Santo Antônio. O delegado titular da 19ª Delegacia Territorial (DT) de Itaparica, Artur Guimarães, informou que, com os quatro presos, foi apreendido um porrete com pregos, utilizado para praticar a tortura.

“Trata-se de grupos rivais envolvidos com o tráfico de drogas, que entram em confronto e retaliam o inimigo, quando um membro é atacado”, explicou o delegado, por meio de nota divulgada pela assessoria da Polícia Civil.

Um dos suspeitos, Fernando Deiro, também é suspeito do homicídio de Deysimar Raimundo Conceição de Jesus, o “Botinho”, ocorrido em novembro de 2016, na mesma localidade. O quarteto está à disposição da Justiça.

Porrete com pregos teria sido utilizado para praticar a tortura

