Quatro são presos com arma e 100kg de maconha

Quatro pessoas foram presas com cem quilos de maconha prensada e uma pistola. O flagrante aconteceu na BA-528, popularmente conhecida como Estrada do Derba, na tarde desta quarta-feira, 30. A ação começou quando Policiais Militares (PMs) patrulhavam a região e notaram três pessoas em um carro de aplicativo.

Quando as viaturas se aproximaram, o trio teria ficado agitado, aparentando desconforto.Com isso, os PMs então realizaram a abordagem e encontraram com os ocupantes uma pistola calibre 380, carregador, munições e um tablete de maconha. Questionados sobre a droga, o trio teria afirmado que guardavam mais drogas na casa de uma mulher, no bairro de Itapuã.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes foram até o imóvel e encontraram, com a outra suspeita, meio quilo de cocaína e trouxas de maconha. Depois desse novo flagrante, o grupo teria dito ainda que possuía mais drogas, em uma construção abandonada, na Rua das Flores, na Ilha de São João, em uma região entre as cidades de Salvador e Simões Filho.

Enterrados em um terreno, os militares encontraram 100 kg de maconha prensada. O quarteto e os materiais apreendidos foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Na unidade da Polícia Civil, após consultas, verificou-se que um dos capturados possuía mandado de prisão.

