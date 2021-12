Quatro são detidos com veiculo roubado e armas na BR-407

Uma mulher e três homens foram presos com um carro roubado na noite da quinta-feira, 4, na BR-407, trecho do município baiano de Senhor do Bonfim (distante 390 km de Salvador). A polícia ainda apreendeu duas armas e alta quantia de dinheiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes foram informados por policiais militares que um veículo suspeito trafegava no KM 117 da rodovia. Após ordem de parada, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor durante a abordagem, quando foi identificado indícios de falsificação.

Após inspeção e consulta ao sistema de dados, os policiais observaram se tratar de um carro com registro de roubo em maio deste ano. Para não levantar suspeitas, as placas originais foram trocadas por outras clonadas de um veículo com características semelhantes.

Além disso, no interior do veículo foram encontrados dois revólveres calibre 38, mais onze munições intactas e R$ 5.700 em espécie. Os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Senhor do Bonfim (BA).

adblock ativo