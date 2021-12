Quatro rodovias baianas passam por serviços de manutenção até sexta

Os motoristas que trafegam pelas rodovias CIA-Aeroporto (BA-526), Via Parafuso (BA-535), BA-524 e BA-521 devem ficar atentos às intervenções viárias realizadas até sexta-feira, 10, pela concessionária Bahia Norte.

Segundo informações da empresa, a BA-526 passará por serviços de recuperação de dispositivo de drenagem entre o km 10 e o km 21, além da substituição e implantação de placas no km 19.

Na BA-521, será feita a manutenção da sinalização vertical nos dois sentidos da pista no km 3. O mesmo serviço será realizado no km 0 da BA-535 e no trecho entre o km 19 e o km 23 da BA-524.

Todas as intervenções ocorrem no período entre as 7h e as 17h. Os locais estarão sinalizados.

