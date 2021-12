Quatro presos fogem do conjunto penal de Teixeira de Freitas

Quatro presos fugiram do conjunto penal de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Segundo o diretor da unidade, Marcos Vinícius, a fuga ocorreu nesta quarta-feira, 17, e um dos detentos foi recapturado. Os demais continuam foragidos.

Ainda de acordo com o diretor do presídio, os presos conseguiram fugir fazendo um buraco no muro do conjunto penal. Eles cumpriam pena em regime semiaberto por tráfico e homicídio.

