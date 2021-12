Quatro pessoas são resgatadas após lancha pegar fogo em Ilha de Maré

Quatro pessoas foram resgatadas por uma embarcação particular após uma lancha de recreação pegar fogo no último domingo, 5, nas proximidades de Ilha de Maré, na Baía de Todos os Santos. Uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) também foi enviada ao local para prestar socorro às vítimas.

"A lancha "Capitão Jack" naufragou em função do ocorrido e, até o momento, não foram identificados indícios de poluição hídrica", afirmou em nota a Capitania. As causas, circunstâncias e responsabilidades do incidente serão apuradas.

