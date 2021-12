Quatro pessoas são presas com ecstasy e metanfetamina no sul da Bahia

Quatro pessoas foram presas em um veículo na cidade de Ituberá, no sul do estado, por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Com eles, foram encontrados cerca de 70 comprimidos de ecstasy e de metanfetamina.

A Polícia Militar localizou as drogas com o auxílio de cães farejadores. Além dos comprimidos, os cães acharam nove porções de haxixe e maconha, balança e embalagens plásticas.

Pablo Thafarel Fernandes Monteiro, de 25 anos, Túlio Batista Araújo, 21, Ana Beatriz Machado Abraão, 18, e Mateus Viana Santos, 22, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para a Delegacia Territorial de Ituberá.

adblock ativo