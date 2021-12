Quatro pessoas são presas com 152 kg de cocaína no interior da Bahia

Quatro pessoas foram presas na manhã deste sábado, 2, com cerca de 152 kg de cocaína, na cidade de Contendas do Sincorá, no centro-sul da Bahia, em uma operação conjunta das Polícias Federal e Militar de Goiás. A droga seria distribuída nas cidades de Ilhéus e Jequié.

Durante abordagens, um casal, com 16,5 quilos de cocaína, e outro suspeito, com mais 25 kg, transportavam o material em carros e foram interceptados pelos policiais. Após a prisão, eles confessaram que a maior parte da droga estava em uma casa na cidade de Goiânia (GO), onde foram encontrados mais 110,5 kg da droga. No local, outro envolvido também foi capturado.

"De imediato pedimos o apoio da Polícia Militar de Goiás, com quem temos ótimo relacionamento por conta das ações integradas de combate a roubos de bancos", explicou o major Marcelo Barreto, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Além da cocaína, os veículos utilizados pelo grupo foram apreendidos e levados para a Delegacia da Polícia Federal de Feira de Santana.

