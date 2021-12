Quatro pessoas são presas com 14 kg de maconha na BR-116

Quatro pessoas suspeitas por tráfico de drogas foram presas com aproximadamente 14 kg de maconha, próximo ao Posto Trevo, na BR-116, nesta sexta-feira, 23.

Camila Sucilli Rodrigues de Almeida, Iuri Ramalho Dantas, Eduardo Gomes Freire e Matheus Marquês Oliveira estavam em um veículo e foram detidos quando policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizavam rondas.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, eles, que transportavam a droga dividida em duas sacolas plásticas, seguiam para Petrolina (PE) com destino ao município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

O grupo foi autuado em flagrante por tráfico de droga e encaminhado para o Complexo de Delegacias, localizado em Feira de Santana (distante a 109 Km de Salvador).

