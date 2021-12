Quatro pessoas são mortas em festa de paredão em Anguera

Quatro pessoas, identificadas como Edson da Silva Rodrigues, 24 anos, Márcio do Carmo de Jesus, 25, George Cardoso dos Santos, e Maíque Santos da Silva, 22; foram assassinadas a tiros, no município de Anguera (distante 155 km de Salvador), em uma festa de paredão, na noite de segunda-feira, 24.

De acordo com informações do Acorda Cidade, três das vítimas morreram no local e Maíque Santos da Silva foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e as mortes serão investigadas pela Delegacia Territorial de Feira de Santana. Segundo o site, outras pessoas também foram baleadas e socorridas para o HGCA.

