Quatro pessoas são mortas após confronto com a polícia em Feira de Santana

Três homens e uma mulher foram mortos, na noite deste domingo, 10, após uma ação policial em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a ação aconteceu no bairro Queimadinha. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiram.

Dos quatro, apenas um foi identificado como Laerte Silva de Jesus Vitório, de 18 anos. As demais vítimas estão sem identificação no Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

Ainda não se tem detalhes sobre como o confronto com a polícia ocorreu.

Outro caso

Um homem morreu a tiros, na tarde deste domingo, na rua Primeira Travessa Guarani, no bairro Rua Nova, em Feira de Santana.

Segundo o Acorda Cidade, os tiros teriam atigido a cabeça e o tórax de Jefferson de Jesus Santos, de 29 anos.

Ainda não se sabe autoria e motivação do crime.

