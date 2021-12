Quatro pessoas são baleadas em bar na cidade de Feira

Quatro pessoas foram baleadas na madrugada deste domingo, 13, por volta da 0h30, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O crime ocorreu em um bar no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

De acordo com o site Acorda Cidade, as vítimas são Iago Lima Souza, 21 anos, atingido no tórax e na perna; Pablo Rios da Silva, 17 anos, baleado no peito e na perna direita; Jucilene Soares de Souza, 34 anos, baleada na perna direita; e Luís Felipe Carvalho da Silva, 19 anos, que levou um tiro nas costas.

As vítimas bebiam no bar quando três homens armados, em um carro, se aproximaram, desceram do veículo e efetuaram os disparos.

Todos os feridos foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). O estado de saúde deles não foi divulgado.

