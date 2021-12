Quatro pessoas morrem em rodovia bloqueada por caminhoneiros

Quatro pessoas morreram, na manhã desta quinta-feira, 4, em um acidente grave na BR-116, em Vitória da Conquista, nas imediações do trecho onde acontece o protesto dos caminhoneiros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em uma van que colidiu no fundo de um caminhão que estava parado na rodovia. Não há informações de feridos. As vítimas seguiam para São Paulo.

Segundo o motorista da van, que não teve o nome informado, ele não conseguiu frear e evitar a colisão.

De acordo com a PRF, os caminhoneiros já suspenderam a interdição na BR-116, mas continuam estacionados no acostamento da rodovia na altura de Vitória da Conquista e Cândido Sales. Também houve protesto na BR-242, nas imediações de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, mas a manifestação já foi finalizada e a estrada liberada.

Os atos fazem parte de um movimento nacional que pede redução no preço do diesel e isenção nos pedágios.

adblock ativo