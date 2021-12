Quatro pessoas morrem em colisão entre van e caminhão na BR-242

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente na madrugada desta sexta-feira, 19, no km 835 da BR-242, no município de Barreiras (distante 871 Km de Salvador),

Segundo informações do Blog do Braga, um caminhão seguia sentido Barreiras, quando colidiu com uma van que teria saído de Jacobina, com destino a Luís Eduardo Magalhães. Dentre os mortos, está o motorista da van, identificado como Edimilson do Nascimento, 36 anos, e o condutor do caminhão. Dois passageiros da van também morreram.

A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os feridos foram encaminhadas para o Hospital Oeste.

Van ficou completamente destruída após o acidente

