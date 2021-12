Quatro pessoas morrem em acidente na BR-407

Quatro pessoas morreram na noite desta sexta-feira, 14, após um caminhão colidir com uma carreta na BR-407, no município de Capim Grosso (a 272 quilômetros de Salvador), no norte da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria ocorrido por volta das 23h, após dois animais invadirem a pista e induzir o desvio de um dos pilotos, causando a batida frontal.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, o motorista do caminhão, de 34 anos, duas jovens de 21 e uma criança de um ano e dois meses, não resistiram a colisão e morreram. O condutor da carreta, que viajava sozinho, sobreviveu ao acidente, mas não há informações se ele teve ferimentos.

Após serem atropelados, os dois animais também morreram no local. O caso ainda vai ser investigado pela polícia.

