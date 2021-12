Quatro pessoas morrem em acidente na BR-324

Quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na madrugada desta quarta-feira, 11, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h, na altura do km 569, no sentido Feira de Santana.

As vítimas, ainda não identificadas, estavam no veículo de passeio que bateu em um caminhão entre os viadutos de São Sebastião do Passé e Santo Amaro. Com a colisão, o carro foi parar debaixo do caminhão. Por conta disso, os corpos ainda não foram resgatados.

Equipes da PRF e Via Bahia Bahia estão no local, mas o trânsito não foi afetado. O Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados para resgatar os corpos e fazer perícia no local.

