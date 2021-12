Quatro pessoas morrem em acidente na BR-242

Quatro pessoas morreram em um acidente entre uma van e um caminhão, por voltas das 6h da manhã desta terça-feira, 18, na BR-242, em Seabra, na região da Chapada Diamantina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu nas proximidades do KM 378, após o caminhão, que transportava tomates, colidir na lateral da van.

Segundo a PRF, as quatro vítimas, sendo elas, três mulheres e um homem, estavam dentro da van, com mais 12 pessoas que saíram de Alagoas, com destino a Mato Grosso. De acordo com a PRF, a principal causa do acidente foi o excesso de velocidade do caminhão.

O motorista do caminhão além de ferimentos leves, fraturou uma das pernas e foi encaminhado a um hospital da região de Iraquara. Não há informações sobre o estado de saúde dele e dos outros passageiros da van.

