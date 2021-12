Quatro pessoas morrem em acidente na BR-116

Um acidente envolvendo uma carreta e uma veículo de passeio deixou quatro mortos no início da manhã deste domingo, 20, na BR-116, no município de Irajuba (a 295 Km de Salvador).

De acordo com a ViaBahia - concessionária que administra a rodovia -, o acidente ocorreu por volta das 5h30, na altura do Km 594. As vítimas, que eram de uma mesma família, vinham da cidade de Leme, interior do estado de São Paulo, em direção ao Nordeste, conforme o Blog do Anderson.

No interior do veículo, tinham dois adultos e duas crianças. A identidade das vítimas não foi divulgada.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) já esteve no local e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Jequié. Ainda conforme a ViaBahia, a pista já foi liberada, mas o trânsito permaneceu lento no trecho até o início da tarde deste domingo.

