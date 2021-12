Quatro pessoas morrem em acidente na BR-101

Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro pessoas mortas e uma ferida, na noite deste domingo, 21, às 23h20, no KM 280 da BR-101, no município de Laje, a 232 km distante de Salvador.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois carros se envolveram em uma colisão frontal. Valter Junior Vieira Santos, 27 anos, as mulheres de prenome Rayra e Neilsa morreram no local. Outro ocupante do mesmo carro, de prenome Rogério, está internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). As vítimas retornavam de um evento no Cruzeiro, em Laje.

O motorista do outro veículo, Helton Santos Lemos, de 36 anos, foi encaminhado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

