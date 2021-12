Quatro pessoas morrem e sete ficam feridos em colisão na BA-530

Quatro pessoas morreram e outras sete ficaram feridas após uma colisão envolvendo três veículos no início da tarde do domingo, 22, na BA-530, mais conhecida como Cetrel, em Camaçari (distante 41 km de Salvador). Uma criança de apenas seis anos está entre as vítima.

Segundo informações do site Camaçari Notícias, o acidente ocorreu quando o motorista de um dos carros perdeu o controle e bateu em outro veículo que vinha em sentido contrário. Em seguida, eles colidiram em um terceiro. Com o impacto, dois carros pegaram fogo.

Ainda de acordo com o Camaçari Notícias, os quatro mortos foram identificados como Sheila da Silva Dantas, de 23 anos, Sidney Souza Barreto da Silva, 26, Ronaldo Marques da Cruz, 21, e Suian Dantas, 6. Sheila e o pequeno Suian foram arremessados para fora do carro, enquanto Sidney e Ronaldo ficaram presos às ferragens e morreram carbonizados.

Dos sete feridos, seis foram socorridos e levados para o Hospital Geral de Camaçari (HGC). Uma mulher identificada como Bárbara Bruna Sampaio Dantas foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio (HS), em Salvador, em estado grave. As condições de saúde dos demais feridos não foram reveladas.

O enterro de Sheila e de Suian aconteceu às 14h desta segunda-feira, 23. Não há informações sobre os de Sidney e Ronaldo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Uma criança de apenas seis anos está entre as vítimas

adblock ativo