Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após discussão em Mar Grande

Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas em um crime na rua do Santíssimo, em Mar Grande, na Ilha de Vera Cruz, nesta terça-feira, 27. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o sargento da reserva Itamar da Conceição e o filho dele, Ian da Conceição, foram encontrados mortos.

As outras vítimas são as irmãs Jocilene Santana Sena, 46 anos, e Jussara Clementina Sena Sacramento, 53 anos. Elas foram as primeiras vítimas. Outras duas mulheres, que também moram próximas à casa do sargento, Edna Maria de Santana Sena, 77 anos, e Flavia Luiza Santana, 27 anos, também foram baleadas. Elas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A polícia ainda não identificou quem matou as irmãs e atirou nas outras mulheres, mas a suspeita é que tenha sido o sargento ou o filho dele. Os policiais acreditam que após os primeiros tiros, um deles atirou no outro e em seguida cometeu suicídio.

"É uma situação lamentável, mas que será esclarecida apenas com os laudos periciais da Polícia Técnica, que vão apontar a dinâmica dos crimes", explicou, por meio de nota, o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

A polícia trabalha com a hipótese de que um desentendimento entre Ian e um vizinho tenha provocado o crime. A SSP determinou que o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai apoiar a investigação da ocorrência.

