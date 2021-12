Quatro pessoas morrem após carro colidir com carreta na BR-116

Quatro pessoas morreram na manhã desta terça-feira, 3, após o veículo Fiat Pálio em que estavam colidir com uma carreta na BR-116, no limite dos municípios de Araci e Tucano, no Nordeste da Bahia.

As vítimas são dois homens, uma mulher e uma criança. Todos moradores são de Euclides da Cunha e ainda não tiveram os nomes divulgados.

Segundo informações do site Calila Notícias, dois homens teriam ido buscar uma mulher com o filho no aeroporto de Salvador. O acidente ocorreu quando o grupo retornava pela rodovia.

As circunstâncias que provocaram a ocorrência serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

