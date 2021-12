Quatro pessoas ficam feridas em colisão entre motos na BR-330

Quatro pessoas, incluindo uma criança de um ano, ficaram feridas na manhã desta segunda-feira, 13, após uma colisão envolvendo duas motocicletas. O acidente ocorreu por volta das 09h20 na curva do Engenho, na BR-330 no município de Ipiaú (a 372 quilômetros de Salvador).

Segundo o site Giro em Ipiaú, as vítimas foram socorridas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Geral do município. A criança foi transferida para o Hospital Prado Valadares, em Jequié, para a realização de um exame de tomografia após apresentar um hematoma na testa.

Uma das vítimas, identificada como Antônio, que viajava com a sogra e a criança, alegou que o acidente foi causado pelo outro motorista, Alessandro Souza Nascimento, que viajava sozinho e que colidiu no fundo da moto que ele pilotava.

