Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BA-290

Quatro pessoas ficaram feridas após sofrerem um acidente na BA-290, em Teixeira de Freitas (a 800 quilômetros de Salvador), na noite deste domingo, 27.

Segundo o Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu após o motorista do veículo Vectra, tentar desviar de um animal que apareceu na pista. Por conta disso, o carro acabou batendo em um poste de energia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros da região foram chamados, para socorrer as vítimas que ficaram feridas.

De acordo com o site Teixeira News, o socorro o motorista do carro, Adimilson Lopes do Nascimento, de 33 anos, precisou ter um maior cuidado, porque ele ficou preso entre as ferragens. Os bombeiros tiveram que usar ferramentas especiais para fazer o resgate.

Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Elas não correm risco de morte.

