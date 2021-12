Quatro pessoas da mesma família morrem em colisão na BA-052

Uma colisão entre dois carros deixou quatro pessoas mortas e uma ferida na madrugada deste domingo, 12. O acidente aconteceu por volta das 4h40, no km 2 da BA-052, próximo ao município de Irecê (a 480 quilômetros de Salvador).

As vítimas do acidente eram da mesma família e foram identificadas como Edenilson Alves dos Santos, 54 anos; a esposa dele, Zuleide da Silva Ferreira, 47 anos; Itamara dos Santos, 25 anos, filha do casal; e a neta Gabriely Campos Santos, 3 anos, segundo informações do blog Braga. Todos morreram no local.

A quinta vítima e mãe de Gabriely, Amanda Ferreira dos Santos, foi socorrida para o Hospital Regional de Irecê, onde está internada em estado de saúde grave. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do outro veículo, uma Toyota Hilux Sw4 branca. As causas do acidente são desconhecidas.

