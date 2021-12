Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-324

Uma colisão frontal entre dois carros deixou seis pessoas mortas e duas feridas nesta quinta-feira, 27, na BR-324. O acidente aconteceu no trecho entre as cidades de Tanquinho e Riachão do Jacuípe no KM-463.

Segundo informações do site "Acorda Cidade", no Fiat Uno viajavam duas pessoas, identificadas como Robson Pinheiro da Cruz, 36 anos, e Adilson Ramos dos Santos, 27. Os dois morreram no acidente.

Oito pessoas estavam no Vectra, entre elas uma criança, que não resistiu ao acidente. Poliana Cardoso da Costa, 6, a mãe Suelis Cerqueira Cardoso, 27 anos, o pai Targino Cardoso da Costa, 32, e o avô Jeová Lima da Costa morreram na colisão.

Uma outra criança de 1 ano e 6 meses também estava no carro e está ferida. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana. Não há informações sobre o estado de saúde dela. A outra pessoa que ficou ferida na ocorrência não foi identificada.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma ultrapassagem proibida pode ter causado o acidente.

adblock ativo