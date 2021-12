Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-324

Quatro pessoas de uma mesma família morreram em um acidente na manhã desta terça-feira, 10, na BR-324, próximo ao município de Tanquinho (a 146 quilômetros de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um Fiat Uno Mille que colidiu de frente com um caminhão.

O motorista Alírio Alírio Pereira de Lima, 45 anos, a mulher dele, Evanice Pereira dos Santos Matos, 35, e as filhas do casal - Cíntia Matos de Lima, 10 anos, e Evelyn Matos de Lima, 12 - não resistiram aos ferimentos provocados pelo acidente e morreram. O motorista do caminhão saiu ileso.

Não há informações sobre a causa da colisão.

adblock ativo