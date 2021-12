Quatro passageiros são baleados durante assalto a ônibus

Quatro passageiros de um ônibus que fazia a linha Simões Filho x Itaigara/Orla foram baleados durante um assalto na noite deste sábado, 22. A situação ocorreu nas imediações do Parque das Bromélias, na BA-526 (Cia-Aeroporto).

Segundo informações do site Simões Filho Online, dois suspeitos embarcaram no coletivo em um ponto próximo ao bairro de São Cristóvão e anunciaram o assalto no Parque das Bromélias.

A dupla foi surpreendida por um passageiro, que estava armado com uma pistola e reagiu. Houve trocas de tiro dentro do veículo, que acabaram atingindo quatro pessoas. Os assaltantes também acabaram feridos, no entanto, um deles conseguiu fugir.

Dos baleados, quatro passageiros e o suspeito foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Posteriormente, uma vítima precisou ser transferida para o Hospital Municipal de Simões Filho. Um outro passageiro e o suspeito foram transferidos para o Hospital do Subúrbio.

O estado de saúde das vítimas é desconhecido. O caso é investigado pelo Grupo Especial de Repressão a Roubo em Coletivos (Gerrc).

adblock ativo