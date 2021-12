Quatro ônibus escolares são incendiados em Amélia Rodrigues

Quatro ônibus escolares foram incendiados na manhã deste sábado, 27, no almoxarifado da prefeitura de Amélia Rodrigues (a 80 km de Salvador).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, o vigilante da empresa foi surpreendido por três homens armados e encapuzados, que ataram as mãos do funcionário com arame. “Eles já chegaram falando que não queriam nada, só incendiar os ônibus”, conta. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas os veículos foram destruídos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai analisar as imagens registradas pelas câmeras de segurança do local para identificar os incendiários e descobrir a motivação do crime.

Bombeiros controlaram o incêndio mas os veículos foram destruídos

