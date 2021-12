Quatro municípios do oeste sofrem com queimadas

Formosa do Rio Preto, Tabocas do Brejo Velho, São Desidério e Cotegipe são os municípios do oeste baiano que, nesta segunda, 24, estavam entre os dez com maior incidência de focos de queimadas no cerrado brasileiro. A informação é do Programa de Monitoramento de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Em Barreiras (a 905 quilômetros de Salvador), este ano, as queimadas começaram em abril. Mais de 100 focos já dizimaram áreas de preservação permanente (APPs), de fruticultura e pastagens, deixando pecuaristas em situação difícil.

"Um fogo que ninguém sabe dizer como começou atingiu vários lotes de vizinhos e queimou toda a minha reserva de pasto. Pensei até em soltar os bois na estrada, pois não sei o que fazer", declarou o pecuarista João Deamen.

Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Eugênio Spengler, que sobrevoou a Chapada Diamantina e o oeste, no final de semana, a situação é de emergência.

"Já começamos o combate efetivo na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Preto [em Formosa do Rio Preto], concentrando o trabalho de bombeiros, brigadistas e voluntários para minimizar os estragos na fauna, flora e no solo", enfatizou.

Estrutura - Spengler destacou que, ontem, havia 75 bombeiros em ação e mais 55 mobilizados para começar a atuar ainda esta semana. "Contamos, ainda, com mais de 300 brigadistas voluntários treinados pelo Programa Bahia sem Fogo, que, esta semana, devem começar a receber os kits de equipamentos de proteção individual (EPIs)".

Quanto ao atraso na entrega dos equipamentos aos brigadistas voluntários, o secretário disse que houve demora no recebimento do material por parte da Secretaria de Meio Ambiente.

Para auxiliar na identificação e combate dos focos, as equipes envolvidas no trabalho contam com um avião e dois helicópteros da Polícia Militar. Além disso, há veículos cedidos por secretarias estaduais e particulares, que estão auxiliando no transporte, formando uma força-tarefa de combate às queimadas.

Para o secretário, o efeito climático - a estação chuvosa foi a mais fraca das últimas décadas -, é um dos responsáveis pelo grande número de focos no Estado.

Mas, salienta, ainda falta consciência ambiental. Tanto no manejo das queimadas quanto nas beiras de estrada (onde as pessoas jogam cigarros acesos), que são os grandes responsáveis pelos incêndios florestais.

