Quatro mulheres morrem em acidente próximo a Curaçá

Quatro mulheres morreram em um acidente envolvendo um caminhão-baú e um carro de passeio Honda Civic, na BA-210, próximo ao município de Curaçá (a 593 quilômetros de Salvador). Os motoristas dos veículos ficaram feridos.

O acidente ocorreu por volta das 10h desta quinta-feira, 18, quando o caminhão da empresa Dentil Higiene Bucal e o Civic colidiram.

As mulheres estavam no carro pequeno. Ainda não se sabe se todas são de uma mesma família e os detalhes do acidente.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma equipe já se deslocou para o local. Os nomes das vítimas não foram revelados até o momento.

