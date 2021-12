Quatro morrem durante colisão em Vitória da Conquista

Quatro pessoas morreram em um acidente na manhã desta quarta-feira, 24, na BA-262, em Vitória da Conquista (a 517 km de Salvador). A ocorrência envolveu um veículo Astra, conduzida por um homem de pronome Marcelo, e um automóvel da Prefeitura de Guajeru, de acordo com o Blog do Anderson.

Duas professoras e um motorista estavam no carro oficial e não resistiram aos ferimentos. A outra vítima é o condutor do Astra. Ainda não há informações do que provocou a colisão.

