Quatro jovens são baleados em Feira de Santana

Quatro jovens foram baleados na tarde deste sábado, 17, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. Eles estavam construindo a laje de uma residência, no bairro Liberdade, quando um homem se aproximou em uma moto e efetuou os disparos.

As vítimas foram Anderson Lacerda Santos, de 26 anos, atingido na barriga; Anderson de Almeida Rocha, de 25, nas costas; Felipe Souza Pereira, de 19, que levou dois tiros na barriga; e Maurício Santana Lima, de 25, baleado no braço direito.

Todos foram socorridos por pessoas que presenciaram o crime e encaminhados ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

O autor dos disparos fugiu do local após o crime, que será investigado pela polícia. As informações são do site Acorda Cidade.

adblock ativo