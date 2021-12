Quatro jovens morrem em acidente entre van e ônibus na BA-265

Quatro jovens morreram e outros dez ficaram feridos em um acidente na noite deste sábado, 15, no trecho entre Vitória da Conquista e Belo Campo, no Sudoeste baiano. As vítimas estavam em uma van, que seguia de Anagé para Belo Campo, e acabou colidindo no fundo de um ônibus.

De acordo com informações do Blog do Anderson, o ônibus estava parado no local e a luz alta de outro veículo teria causado o acidente. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

