Quatro jovens da mesma família são mortos em Irará

Quatro pessoas da mesma família foram assassinadas a tiros na madrugada desta segunda-feira, 17, na zona rural de Irará (a 128 km de Salvador). Os corpos dos jovens que tinham entre 13 e 20 anos estavam em casas diferentes no momento do crime. As vítimas eram primos.

De acordo com o site Acorda Cidade, Israel de Jesus das Chagas, 16, o irmão Luan de Jesus das Chagas, 18, e Edson de Jesus Gonzaga, 13, e o irmão Jonath de Jesus Gonzaga, 20, foram executados por suspeitos armados, que chegaram ao local de moto e efetuaram os disparos.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Ainda conforme com o Acorda Cidade, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 2ª Coorpin/Alagoinhas.

adblock ativo