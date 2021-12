Quatro irmãos morrem em acidente na BR-116

Quatro irmãos morreram em um acidente na BR-116, próximo do município de Jequié (distante a 366 km de Salvador), no sudoeste da Bahia, na noite de quarta-feira, 2, quando viajavam do Guarujá, litoral paulista, para a cidade baiana de Ibirataia, para o sepultamento da mãe, Laurita Pereira Novaes, de 72 anos, vítima de problemas cardíacos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Pálio, cor prata, em que estavam os irmãos, invadiu a contramão e colidiu na lateral de um caminhão carregado de pedras. O acidente ocorreu por volta das 22h30 na altura do km-680,3 da rodovia, próximo ao posto da PRF de Jequié.

Evandilson, 34, condutor do veículo, Sinésio, 41, Edvaldo, 40, e Ednaldo Novais Putumuju, 45, mortos no local do acidente foram encaminhados aos Instituto Médico Legal (IML) de Jequié. À tarde, os corpos foram liberados para sepultamento no cemitério de Ibirataia.

Sobrinho das vítimas, João Paulo Putumuju, que viajava com outros quatro familiares em um Ford Fiesta, de cor preta, contou que o mais provável é que o tio Evandilson, também conhecido como "Manchinha", tenha cochilado ao volante e perdido o controle da direção.

João Paulo, que trocou de veículo minutos antes do acidente, disse que todos estavam muito cansados da viagem. "Queríamos chegar logo em casa", relatou. Ainda segundo ele, a família preferiu não interrompeu a viagem para descansar e apenas trocavam de motorista ao longo do percusso.

O motorista do caminhão, Carlos Alves Mascarenhas, não teve ferimentos.

