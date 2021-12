Quatro homens são presos suspeitos de integrarem quadrilha

Quatro homens foram presos nesta sexta-feira, 7, no município de Barra do Choça, a 524 km de Salvador, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. As detenções fazem parte de mais uma etapa de uma operação iniciada durante o São João.

Segundo contou a delegada Gabriela Garrido, titular da Delegacia Territorial (DT) de Barra do Choça, em nota enviada à imprensa, os homens seriam liderados pelo traficante Jeovane Almeida de Oliveira, conhecido como "One", que está sendo procurado pela polícia. Na ação, três adolescentes também foram apreendidos.

Eronildo Santiago Barbosa, Marcelo Brito Silva, Robson Souza de Jesus e Davi Pinto Matos foram autuados em flagrante por associação para o tráfico e corrupção de menores. Já os três garotos foram encaminhados ao Ministério Público (MP) para adoção de medidas socioeducativas.

“Esta é a segunda etapa da operação iniciada no período do São João, quando elucidamos homicídios ocorridos na região e prendemos outros cinco traficantes da mesma quadrilha”, explicou a delegada, ainda por nota.

Armas, drogas e uma motocicleta que, segundo a polícia, era utilizada para cometer homicídios relacionados ao tráfico, foram apreendidas com os suspeitos.

Além da equipe da DT de Barra do Choça, a ação teve participação de equipes da da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Conquista), Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista (DH/Conquista) e Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

