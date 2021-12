Quatro homens são presos e 20 celulares recuperados em Salvador e RMS

Quatro homens foram presos e 20 celulares provenientes de roubos e furtos foram recuperados na quarta-feira, 20, no período de 30 minutos em Salvador e Lauro de Freitas, região metropolitana.

Os primeiros capturados foram identificados como Francisco Silva Macêdo Farias e João Guilherme Bispo da Conceição, por volta das 17h, em Itinga, quando equipes policiais abordaram um veículo nas proximidades na localidade conhecida como Parque São Paulo. Na ação foram encontrados 14 celulares que haviam roubado durante assaltos a transportes coletivos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma das vítimas que estava em um ônibus assaltado pela dupla na rodovia BA-093, reconheceu João Guilherme. A dupla foi autuada por roubo, o veículo e os aparelhos celulares foram encaminhados a delegacia de Itinga.

Outra dupla suspeita de assalto foi encontrada durantes rondas policiais na rua Minas Gerais, no bairro de Pernambués, em Salvador. Identificados como Jadson Gomes dos Santos e Ramones Guilherme da Silva Passos, os dois com passagens pela polícia por roubo e receptação.

Conforme a SSP, ao perceberem que seriam abordados, os suspeitos atiraram contra a viatura, mas foram interceptados e detidos com um revólver calibre 38, seis celulares furtados, um carro com restrição de roubo e placa adulterada, cinco cartões bancários e uma bolsa com documentos pessoais pertencentes a outra pessoa.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram autuados por receptação e adulteração de veículos e porte ilegal de arma.

