Quatro homens são mortos e depois carbonizados em Itacaré

Quatro pessoas foram mortas com vários tiros e depois carbonizadas dentro de uma casa no bairro de Ladeira Grande, na entrada do município de Itacaré (localizada a 266 km de Salvador). O crime que chocou a cidade, ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira, 9.

De acordo com policiais de plantão da delegacia de Itacaré foram mortos Renildo Neres dos Santos, de 33 anos, José Valter Santos do Rosário, 33, e os irmãos, Romário de Jesus dos Santos, José Orlando de Jesus dos Santos, 26.

O crime é investigado pela Polícia Civil local sob o comando do delegado Emanuel Ribeiro Matos. A motivação das mortes ainda são desconhecidas.

adblock ativo