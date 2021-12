Quatro homens são mortos após tiroteio com a polícia em Conquista

Quatro suspeitos foram mortos após um tiroteio com policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Sudoeste na noite desta terça-feira, 20, na cidade de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador). A identidade deles não foi informada.

Os homens estavam em um veículo Ford Fiesta de cor branca quando foram baleados em uma troca de tiros que ocorreu, por volta das 21h30, durante uma abordagem no Parque Conveimano, que fica no loteamento do bairro Patagônia, na zona oeste da cidade.

As vítimas chegaram a ser levadas por viaturas da Polícia Militar para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiram aos ferimentos. Ainda segundo o Blog do Anderson, os corpos serão levados ao Instituto Médico Legal para necropsia na manhã desta quarta, 21.

Na operação, a polícia apreendeu quatro revólveres calibre 38, munições, o carro usado pelos suspeitos e cocaína. O material foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública da cidade.

Policiais, por volta das 22h30, acompanham os suspeitos na unidade de saúde

adblock ativo