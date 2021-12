Quatro homens são executados em Feira de Santana

Quatro pessoas foram executadas na madrugada desta quarta-feira, 8, no distrito de Humildes, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Fabrício dos Santos Teixeira, 19 anos, Ricardo Bispo de Brito, 27 anos, e mais dois homens conhecidos pelos apelidos de "Raian" e "Boca" foram mortos com vários tiros dentro de uma casa no povoado de Bom Viver.

O crime foi praticado por cinco homens que chegaram ao local por volta das 2h, em um veículo preto. Eles chamaram por um dos jovens e começaram a atirar contra as vítimas.

Segundo familiares de Fabrício, a casa onde ocorreu o crime pertencia à mãe do jovem. Fabrício estava no local, com os amigos, há cerca de 10 dias. A polícia encontrou drogas na casa.

Os corpo foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana. O caso está sendo investigado pela delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

