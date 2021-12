Quatro homens morrem durante confronto com a polícia em Santo Amaro

Quatro homens morreram nesta quarta-feira, 17, após uma troca de tiros com policiais militares no entroncamento de Cachoeira, próximo ao distrito de São Braz, no município de Santo Amaro da Purificação.

Segundo informações do site Acorda Cidade, os homens estavam em um automóvel quando os policiais se aproximaram para fazer uma abordagem e foram recebidos a tiros. Na troca de tiros, os quatro foram baleados e socorrido para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

A polícia informou ainda que, no porta-malas do veículo, foi encontrado o corpo de um homem ainda não identificado. Com os suspeitos, foram apreendidos duas submetralhadoras, uma espingarda, uma carabina e um revólver. A polícia está apurando o caso e os detalhes ainda não foram divulgados.

