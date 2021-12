Quatro homens morrem carbonizados após colisão em Nova Viçosa

Quatro trabalhadores morreram carbonizados na tarde deste sábado, 27, após o veículo em que estavam se envolver em uma colisão e pegar fogo. O acidente ocorreu na BR-101, no distrito do município de Nova Viçosa (a 814 km de Salvador), após um carro modelo Fiat/Palio tentar uma ultrapassagem e se chocar contra uma carreta.

Após a colisão, o veículo saiu da rodovia, pela contramão, e caiu em um pequena ribanceira, pegando fogo em seguida. Os ocupantes ficaram presos dentro do carro e morreram carbonizados. O motorista da carreta, Dhean Mendonça Cogo, de 36 anos, não sofreu ferimentos.

As vítimas foram identificadas como Moisés Costa Lima (motorista); Wanderson Tertulino Elísio; Rosivaldo Hermínio Alves e Benedito da Silva Faustino, todos moradores da região. Segundo informações do site Itambé Agora, as vítimas eram embaladores de mamão e estariam retornado do trabalho.

Os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhados ao INstituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

Um inquérito foi aberto para apurar as causas do acidente. O procedimento será encaminhado para o delegado titular de Nova Viçosa, Marco António Neves, para as devidas providências

