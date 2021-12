Quatro homens e três adolescentes são capturados por tráfico de drogas

Wilson dos Santos, o “Piaba”, 26, Diego Miranda Oliveira dos Santos, 19, Emerson Almeida da Silva, 19, Lucas dos Santos Santos, 21 foram presos nesta segunda-feira, 18, sob suspeita de tráfico de drogas na cidade de Santo Antônio de Jesus (a 196 km de Salvador). Três adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, foram apreendidos junto com os suspeitos.

Policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) encontraram o grupo no bairro do Alto do Santo Antônio, com dois revólveres municiados e com numerações suprimidas, um tablete e 25 buchas de maconha e três celulares.

O delegado Edison Magalhães, coordenador da Coorpin/Santo Antônio de Jesus, afirmou que as investigações de crimes ocorridos na cidade levaram os policiais até a quadrilha, que está envolvida com o tráfego de drogas.

Todos foram autuados em flagrante por posse de arma de fogo e tráfico de drogas e serão conduzidos ao sistema prisional. Os três adolescentes serão encaminhados ao Ministério Público.

