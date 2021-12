Quatro ficam feridos em colisão entre três veículos de carga na BR-101

Quatro pessoas ficaram feridas (três em estado grave) após um acidente envolvendo três veículos de carga na BR-101, em Teixeira de Freitas. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e foi socorrida para o hospital municipal da cidade. Os demais também foram encaminhados para a mesma unidade de saúde.

De acordo com o site Teixeira de Freitas, a colisão inicial envolveu dois caminhões. O terceiro automóvel, uma carreta que vinha logo atrás, freou para evitar uma nova colisão. No entanto, a estrutura do veículo faz um "L" e bateu no acostamento, no sentido oposto da rodovia.

Com a carreta atravessada no km 862, o tráfego ficou temporariamente interrompido. As colisões aconteceram na manhã desta sexta, 13, por volta das 6h. Cerca de 3h40 depois, o fluxo de veículos voltou a fluir no trecho que fica entre Teixeira de Freitas e Itamaraju, conforme a PRF. O órgão federal, no entanto, não informou em quais veículos estavam as vítimas.

Outro acidente

Ainda na BR-101, outras três pessoas ficaram presas às ferragens de um caminhão que capotou perto da cidade Eunápolis nesta manhã. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

